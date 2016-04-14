Анкара, 14 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили ряд населенных пунктов в сирийской провинции Алеппо, ранее удерживаемых представителями сирийской оппозиции, сообщает France Press со ссылкой на мониторинговую группу.

ИА REGNUM Терроризм

Самыми важным населенным пунктом, попавшим в руки ИГИЛ, стал Хивар Каллис, расположенный приблизительно в одном километре от границы с Турцией.

Напомним, сирийская оппозиция уже теряла контроль над приграничными городами. Так, 11 апреля, спустя несколько дней после захвата города Аль-Рай представителями сирийской оппозиции, населенный пункт снова перешел под контроль запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».