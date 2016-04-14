Москва, 14 апреля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил в ходе «Прямой линии», что возможно, наступит момент, когда он сможет удовлетворить любопытство людей о «первой леди».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Вопрос президенту задала Александра Козлова из города Гатчины (Ленинградская область). Она сообщила, что в СМИ не так давно прошла информация о замужестве Людмилы Александровны Путиной. Женщина поинтересовалась, когда общественности будет представлена «первая леди нашей страны».

Путин ответил, что поддерживает отношения с бывшей супругой. «У Людмилы Александровны всё хорошо, может быть, даже лучше, чем раньше. У нас сохранились очень теплые отношения», — сказал он.

Президент выразил сомнения, стоит ли выдвигать тему «первой леди» на первый план. «Честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или на цены на нефть», — сказал он. По словам Путина, исполнительная и законодательная власть должна работать: депутатов, например, выбирают не для того, чтобы следить за их личными делами, а для эффективных дел.

По словам Путина, он давно смирился с тем, что его личная жизнь представляет интерес для сограждан. Но это не первостепенный вопрос. «Может быть, когда-нибудь я и смогу удовлетворить ваше любопытство», — заключил он.