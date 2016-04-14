Чебоксары, 14 апреля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Последствия маловодья и экологическая ситуация на Волге беспокоит регионы страны. Данный вопрос был поднят на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным, который подчеркнул, что «проблема есть, и она требует особого внимания со стороны региональных, федеральных властей». Проблема судоходства, обозначенная президентом, в этом году вновь может быть особенно актуальной из-за прогнозируемого третий год подряд маловодья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Вопрос на тему экологии стал особо актуальным в преддверии Года экологии, которым объявлен 2017 год. Депутат из Астраханской области поделился с президентом беспокойством о сложившейся ситуации на Нижней Волге. «Гидротехнические сооружения не отрегулированы, не отрегулирована подача воды, и от этого страдаем мы, волжане», — сказал депутат, отметив, что в регионе в настоящее время идет сбор подписей на имя главы государства с просьбой вмешаться в ситуацию, взять под личный контроль и отрегулировать систему гидротехнических сооружений в Волжско-Камском бассейне: «Потому что это нерест рыбы, сельское хозяйств, питьевая вода». Уже собрано более 50 тыс. подписей. По его словам, этот вопрос сейчас стоит даже острее, чем вопросы ЖКХ: «Вода — это жизнь».

Владимир Путин подчеркнул, что «действительно, проблема есть, и она требует особого внимания со стороны региональных, федеральных властей». «Это и судоходство. В некоторых местах — сейчас не знаю, как будет, — в прежние годы судно доходило до определённой точки, пассажиры высаживались, проезжали часть пути на автобусах, а потом опять садились на судно — потому что мелководье, и судно не проходит. Значит, надо чистить русло рек. Надо внимательно относиться к гидросооружениям, там есть проблемы действительно, сейчас не будем углубляться. Причём эти проблемы не решаются уже годами, если не сказать десятилетиями. И конечно, чистота воды в дельте Волги, где у нас осетры, много фауны прекрасной, совершенно необычной», — сказал, в частности, президент, подчеркнув, что дельта Волги, которая считается одной из самых больших в мире и сравнима с Миссисипи — «это отдельный мир, и, конечно, требует отдельного повышенного внимания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, критическая ситуация с экологией и судоходством складывается и на Верхней Волге, особенно в маловодье, которое было в 2014—2015 годах и ожидается в этом году. Наиболее проблемным является участок через Городецкие шлюзы в Нижегородской области, где из-за маловодья некоторые пассажирские теплоходы летом вынуждены были не только менять свои маршруты, но и вовсе отказываться от запланированных рейсов. В условиях режима экономии воды крупнотоннажные суда, в том числе и пассажирские, проходят шлюзование за 2−3 суток вместо 4 часов. В частности, в 2014 году эксперты оценивали потери судоходных компаний на участке Городец-Нижний Новгород примерно в 1 млрд рублей, государства в целом — в 20 млрд рублей в год.

Энергетики настаивают на том, что проблема навигации на Верхней Волге в условиях любой водности будет закрыта при подъёме уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки — 68 метров (в настоящее время — 63 метра). При этом гарантированная глубина судового хода независимо от сбросов Нижегородского гидроузла будет обеспечиваться по всей Волге. В настоящее время навигация здесь обеспечивается только при повышенных расходах ГЭС, которые в маловодные годы зачастую невозможны. А Чебоксарская ГЭС работает в транзитном режиме и не участвует в сезонном регулировании стока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. На протяжении более 30 лет проблемным остаётся вопрос подъёма уровня воды до 68-й отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.