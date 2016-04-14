Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Система «Платон» должна вывести из «серых схем» индивидуальных предпринимателей, занимающихся грузоперевозками на автотранспорте. Об этом 14 апреля в ходе заседания Конституционного суда заявил полномочный представитель президента Михаил Кротов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

В своем выступлении Кротов упомянул о поручении Владимира Путина проработать вопрос о возможной отмене транспортного налога для ИП, которые платят по системе «Платон». Судья Сергей Казанцев поинтересовался, не свидетельствует ли это о взаимозаменяемости этих платежей и, соответственно, о налоговом характере сборов по «Платону».

Кротов ответил отрицательно. Он напомнил, что в 2007 году были отменены лицензии на перевозки большегрузными автомобилями, многие граждане приобрели фуры и стали заниматься данными перевозками как ИП.

«Естественно, для них это получилась некая «серая схема», поскольку лицензирование отменено, налог они платят только транспортный. Всё, больше никаких возмещений затрат не производится. В принципе, система введения платы за проезд по дорогам общего пользования — это была попытка вывести их из «серой схемы». И, если уж затронули этот вопрос, хочу обратить внимание, что спорщиками (против сбора — прим. ред.) были не крупные автомобильные предприятия. Не такие, как «Совавто». Они спокойно платят, я узнавал специально, у них нет этой проблемы, сумма включена в тариф. Против именно ИП, которые предпочитают, естественно, сохранять весь полученный доход у себя», — пояснил Михаил Кротов.

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Напомним, в Конституционный суд обратилась группа депутатов Госдумы. Они пожаловались на систему «Платон», которая функционирует с 15 ноября 2015 года. Заявители требуют признать спорные нормы не соответствующими статьям 55, 57, 72, 74, 75 и 76 Конституции. Они полагают, что плата не отвечает требованиям справедливости, соразмерности и экономической обоснованности и, по сути, является налогом, а значит, должна была устанавливаться федеральным законом, а не постановлением правительства РФ.

Аналогичную претензию заявители предъявляют и к введению административной ответственности, так как данная мера в нарушение Конституции основана не на законе, а на акте исполнительной власти.