Сыктывкар, 14 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с обнаружением нефти и нефтепродуктов на поверхности ручья Ярега на территории города Ухта с 20:00 13 апреля 2016 года на акватории реки Ухта от поселка Шудаяг и выше по течению до устья впадения реки Ярега с притоками рек Малый Войвож, Большой Войвож введен режим чрезвычайной ситуации и установлен муниципальный уровень реагирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Ухты.

Borealis55 Ухта

Напомним, что об обнаружении нефтепродуктов в ручье стало известно в понедельник. Врио главы Республики Коми Сергей Гапликов взял на контроль эту ситуацию.

В районе обнаружения нефтепродуктов работает усиленная группировка, в том числе сотрудники Комитета по охране окружающей среды, специализированной организации по ликвидации последствия подобных аварий, ЛУКОЙЛ-Коми и несколько единиц техники.