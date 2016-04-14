Новосибирск, 14 апреля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Новосибирский региональный оргкомитет партии «Единая Россия» завершил прием заявлений на участие в предварительном голосовании. Как сообщили ИА REGNUM в отделении «Единой России», на праймериз зарегистрирован 51 участник. Политиков федерального масштаба четверо, все они действующие депутаты Государственной Думы: член комитета по международным делам Александр Карелин, депутат Ирина Мануйлова, заместитель председателя комитета по охране здоровья Сергей Дорофеев и первый заместитель председателя Госдумы, член комитета по бюджетам и налогам Александр Жуков.

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Другие известные политики: депутат законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров (зарегистрирован он как директор ООО «Сибирь-Н»), православный активист Юрий Задоя (по документам проходит как заместитель директора потребительского общества «Центр досуга «Сокол»), первый заместитель мэра Новосибирска Виктор Игнатов, врач ультразвуковой диагностики «Сузунской центральной районной больницы» Николай Ильиных, первый заместитель генерального директора строительной компании «Энергомонтаж» Андрей Каличенко и заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Новосибирской области Сергей Титков.

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По данным регионального отделения «Единой России», двум кандидатам — Вадиму Филиппову и Сергею Овчинникову — было отказано в регистрации.

Как уточнили ИА REGNUM в реготделении партии, пока об интригах или открытой конкурирующей борьбе участников предварительного голосования не слышно и, скорее всего, на праймериз ее и не будет. С этим согласны и некоторые политические эксперты.

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрей Макарцев напоминает, что предварительное голосование является институтом внутрипартийной демократии политической партии «Единая Россия», и не регулируется российским избирательным законодательством. Тем, не менее, именно в ходе предварительного голосования будут определены кандидаты, которых политическая партия официально выдвинет на предстоящих выборах депутатов нижней палаты российского парламента — Государственной Думы.

«С точки зрения права, предварительное голосование является новым и довольно интересным правовым институтом современной российской политической системы. У меня, как у юриста, возникает вопрос: будет ли являться основанием отмены выдвижения и регистрации кандидатов, выдвинутых политической партией «Единая Россия» в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ, нарушения этими кандидатами правил предварительного голосования? Предстоящие выборы, я думаю, это покажут», — заявил ИА REGNUM Андрей Макарцев, подчеркнув, что позитивным моментом проходящего предварительного голосования является возможность участия в нем не только членов этой политической партии, но и беспартийных кандидатов.

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«Как мы видим, исходя из большого количества агитационных материалов участников предварительного голосования, развешанных на улицах нашего города, оно вызвало интерес не только среди тех, кто является действующими депутатами Государственной Думы, но и среди представителей местной политической элиты. И последние имеют довольно высокие шансы стать официальными кандидатами от партии власти. Это связано с тем, что они лучше знают местные проблемы, у них больше возможностей консолидировать представителей местной политической элиты, а самое главное — обеспечить диалог с избирателями», — считает эксперт. Он отмечает, что особенностью будущей думской избирательной кампании является то, что вновь появилась возможность выдвижения кандидатов не только по пропорциональной избирательной системе, то есть по партийным спискам, но и по одномандатным избирательным округам. А ведь кто, как ни местные политики, могут более качественно обеспечить связку «кандидат — избиратель — депутат».

«Я не думаю, что итогом предварительного голосования или выборов депутатов Государственной Думы будут различные скандалы. Хочу отметить, что скандалов не было и на выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области. Все участники выборов были в той или иной степени удовлетворены их итогами. А интрига характерна для любых выборов, иначе они не были бы выборами», — сказал Андрей Макарцев.

Новосибирский политолог Александр Барсуков считает, что решение о проведении праймериз подчеркивает готовность партии работать в области демократизации политического процесса. «Однако надеяться, что праймериз решит ряд проблем, тоже было бы неверно. Большое влияние оказывает состояние региональной публичной политики. Стоит ли ожидать интересного? В целом, думаю, итоги будут предсказуемые. Относительно участия православного активиста Юрия Задоя, думаю, результат будет невысокий. По поводу конкуренции Жукова и Карелина: Жуков по сути нужен для консолидации «Единой России» на региональном уровне, но он идет от конкретной территории, поэтому в данном случае он, скорее, не соперник, а человек, который может предложить ряд конструктивных идей и предложений по работе партии в регионе. Что дает предварительное голосование? В идеале праймериз воспринимают как электоральный механизм, который позволит провести селекцию потенциальных кандидатов и посмотреть на активность избирателей. На практике ситуация, конечно, несколько иная. Требуется серьезная работа с избирателями, чтобы мотивировать их принять участие в предварительном голосовании», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Александр Барсуков.

А вот политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур считает, что в ряде округов на праймериз борьба все же намечается. «В каждом округе можно выделить негласных «фаворитов», про которых ходят слухи, что они «согласованы и утверждены». Но в трех из четырех округов мы видим довольно серьезную конкуренцию. Наиболее понятная ситуация в Искитимском округе — по нему выставился Александр Карелин, и остальные участники праймериз скорее исполняют роль «спарринг-партнеров». В Новосибирском округе заявился действующий депутат ГосДумы Сергей Дорофеев, но его шансы оцениваются не слишком высоко. Скорее фаворитом можно считать депутата горсовета Сергея Каличенко, за которым стоит строительная компания «Энергомонтаж», которая «контролирует» часть Калининского района. Но у него появился серьезный соперник в лице Сергея Субботина, бывшего главы исполком новосибирской «Единой России». Он может рассчитывать на голоса в Оби. «Фаворитом» в Центральном округе, наверно, является вице-президент ПАО «Ростелеком» Максим Кудрявцев. Но ему предстоит конкуренция с депутатом закобрания Алексеем Александровым, и это не будет легкой прогулкой. Интересная ситуация складывается в Исктитимском округе. «Фаворит» там вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов, которого Мамонтов называл «теневым губернатором Новосибирской области» и которого в свое время исключали из «Единой России». Виктор Игнатов считается эффективным политтехнологом, обладающим обширными связями. Однако, его не любит «старая гвардия», которая составляет окружение действующего губернатора Владимира Городецкого. И один из представителей «старой гвардии» — Сергей Титков — составил конкуренцию Игнатову. Причем, Титков имеет довольно прочные позиции в Барабинске. Поэтому не исключено, что в одном или двух округах по итогам праймериз победит вовсе не «фаворит». По списку же вряд ли будут неожиданности, наверняка первые две строчки займут Александр Жуков и Александр Карелин. Вопрос — в каком именно порядке», — сказал Мазур.

Само предварительное голосование назначено на 22 мая. В нем смогут принять участие все жители региона. Ранее участники новосибирских праймериз подписали соглашение об отказе баллотироваться в порядке самовыдвижения или от других партий. Сами же выборы в Государственную Думу пройдут в сентябре 2016 года. Половина Думы будет избрана по партийным спискам, другая половина — в одномандатных округах.