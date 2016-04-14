Астана, 14 апреля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана продолжает ведение противопаводковых мероприятий в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Кустанайской областях. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

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В частности, в Северо-Казахстанской области в селах Келлеровка, Двинск, Корнеевка, Карагаш, Петровка, Покровка, Николаевка, Городецкое, Булаево, Возвышенка, Байшилик, Алуа, Смирново, Рублевка, Бишкуль, Прибрежное, а также в городе Петропавловск ведутся работы по отводу и откачке талых вод, проводятся подворовые обходы и ведется мониторинг за уровнем воды в реке Ишим.

В Актюбинской области в Каргалинском районе проведены берегоукрепительные работы на реке Косистек, уложено 370 единиц мешкотары с инертным материалом. В поселке Батамша и в городе Хромтау проводятся работы по откачке талых вод.

В Восточно-Казахстанской области в поселке Зубовск Зыряновского района проведена расчистка канала для отвода талых вод, ведется мониторинг уровня воды. Также ведется мониторинг уровня воды в селах Самарское, Кокпекты, Быково, Малеевск, Снегирево и Парыгино.

В Акмолинской области ведутся работы по откачке талых вод в городе Атбасар и селах Караоткель и Талапкер Целиноградского района. В селах Бесбидаик, Степное, Ягодное, Старый Колутон и Зареченка Астраханского района ведется мониторинг уровня воды.

В Кустанайской области в городах Кустанай, Рудный, в населенных пунктах Сарыколь, Узунколь, Есмурза, Федоровка, Озерное, Архиповка, Каменск-Уральское ведутся работы по откачке воды.

«С начала паводкового периода в 7 регионах страны откачано 1 396 001 кубометров талых вод. Только за последние сутки откачано 25 903 кубометра воды. В городе Астана, в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях возведено 43 409 метров временных дамб. В Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Восточно-Казахстанской областях набрано и уложено 201 274 штук мешкотары. В противопаводковых мероприятиях задействованы 4907 человек, 1372 единицы техники, 306 водооткачивающих устройств и 53 плавательных средства», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по ЧС.

При этом, отмечается, что в связи со стабилизацией паводковой ситуации в Атбасаре Акмолинской области в места постоянной дислокации были направлены силы и средства спасательных подразделений Южно-Казахстанской области и полка Национальной гвардии. Кроме того, были отпущены спасатели Атырауской области, проводившие противопаводковые мероприятия в Актюбинской области, а также спасатели Павлодарской области, находившиеся в резерве в режиме повышенной готовности в Астане.

Между тем, на сегодняшний день остаются подтопленными 31 дом в Северо-Казахстанской области и 13 домов в Кустанайской области.

«Из 1006 эвакуированных граждан вернулись в свои дома 855 человек. 145 человек размещены у родственников, в том числе 91 житель Северо-Казахстанской области, 37 — Кустанайской области, 17 — Актюбинской области. 6 жителей села Алуа Северо-Казахстанской области находятся в пунктах временной эвакуации. Из подтопленных районов было отогнано в безопасные места 2596 голов крупного и мелкого рогатого скота, из которых 2407 голов возвращены на подворья», — говорится в сообщении.