Куала-Лумпур, 14 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Власти Малайзии уничтожили 14 апреля 9,5 тонны слоновой кости, чтобы отбить у контрабандистов желание использовать страну в качестве пути транзита запрещенного материала, сообщает The Guardian.

В Малайзии уничтожено 9,5 тонны слоновой кости Слоновая кость

Огромная куча слоновой кости стоимостью $20 млн, накопившаяся в стране за многие годы, была сначала измельчена в пыль в промышленной дробилке, а потом сожжена в печи. По озвученным недавно в парламенте страны данным, с 2011 по 2014 год в стране было конфисковано 4 тыс. 624 слоновых бивня.

«Это наша первая кампания по уничтожению слоновой кости. Мы хотим дать понять всему миру, что Малайзия не идет на компромисс при защите животных, которым грозит вымирание», — отметил министр по делам природных ресурсов и защиты окружающей среды Ван Джунайди Туанку Джафар.

Международная торговля слоновой костью была почти повсеместно объявлена вне закона в 1989 году, после того как из-за большого спроса на бивни африканского слона его популяция сократилась со многих миллионов до 600 тыс. особей.

Слоновая кость по-прежнему пользуется высоким спросом, прежде всего в Китае, где она ценится благодаря своему применению в медицине и украшениях.