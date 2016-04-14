Стокгольм, 14 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Посольство России в Швеции обратилось к гражданам страны с просьбой адекватно оценить сюжет сериала «Оккупированные», трансляция которого идет на одном из шведских каналов. Посольство объясняет: для всех стран скандинавского региона Россия является другом и партнером, а вовсе не врагом, как ее представили создатели сериала «Оккупированные». Комментарий размещен на сайте российского диппредставительства.

Цитата из т/c «Оккупированные». реж Йон Андреас Андерсен, Эрик Шёлдбьерг. 2015. Норвегия, Швеция Русский флаг

Российские дипломаты напомнили, что ранее, с премьерой картины в стране-производителе, их норвежские коллеги уже выражали сожаление по поводу «тенденциозного» замысла авторов картины, где Россия представлена агрессором. «Вероятно, создатели этого фильма забыли о том, что Россия никогда не вынашивала захватнических планов в отношении Норвегии. Более того, как всем известно, именно СССР в свое время героически спас Северную Норвегию от немецко-фашистских захватчиков. Да и сейчас Россия остается для всех стран региона не врагом, а другом и партнером», — отмечает российское посольство в Швеции.

Дипломаты признают, что авторы художественных произведений свободны в своем творческом поиске. Однако это, по их заявлению, не должно работать на создание различных фобий и разжигание антироссийских мифов и предрассудков. «Надеемся на то, что пытливый и взыскательный шведский зритель, знающий исторические реалии, даст адекватную оценку попытке представить Россию этаким злым и опасным соседом», — говорится в комментарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сериал «Оккупированные» вышел на экраны в Норвегии осенью 2015 года. По сценарию, Россия при поддержке международного сообщества захватывает Норвегию, после того как к власти в скандинавском королевстве приходит радикальная экологическая партия, которая останавливает добычу газа и нефти в стране.

Российское посольство в Осло выразило сожаление в связи с тем, что «несуществующей угрозой с Востока» создатели сериала решили запугать норвежцев в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Между тем, именно Советские войска за год до окончания войны освободили Северную Норвегию от немецкой оккупации.

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