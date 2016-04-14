Самара, 14 апреля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. «Обратите внимание на дороги Самары», — пришло смс-сообщение на прямую линию Президента РФ 14 апреля 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года проходит традиционная прямая линия президента Владимира Путина. В ходе мероприятия в прямом эфире президент отвечает на вопросы жителей России.

В 2016 году прямая линия президента проходит в 14-й раз. Первый прямой эфир с президентом РФ состоялся 24 декабря 2001 года. Ежегодно время эфира увеличивалось, так же, как увеличивалось и число заданных президенту вопросов.