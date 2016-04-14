Москва, 14 апреля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. На российский рынок во второй половине текущего года поступит новый китайский кроссовер Brilliance V3. Об этом сообщает Автостат.

avtorinok.ru Brilliance V3

Новая автомобиль считается аналогом Nissan Juke, Ford EcoSport и Kia Soul, но более доступным по цене. Кроссовер в настоящее время проходит процедуру сертификации.

Позже в России начнётся сборка: линия откроется в Черкесске (Карачаево-Черкессия) на заводе АК «Дервейс». Модель эксплуатируется в Китае. После её доработки и адаптации к российским условиям эксплуатации, сборка начнётся в России.

Технические подробности модели и его цена пока не известны. Китайский вариант модели оснащён двумя бензиновыми двигателями по 1,5 л каждый. При небольшой объёме атмосферный двигатель развивает мощность 110 л.с., а турбированный — 150 л.с. Коробка передач может быть как ручная, так и автоматическая, передние колёса — ведущие.