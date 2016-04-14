Киев, 14 апреля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Депутаты парламента Украины приняли решение о назначении на пост премьер-министра страны бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана. Как сообщает телеканал «112.ua», данное решение поддержали 257 народных депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уход

Добавим, что одновременно с избранием нового главы украинского правительства депутаты голосовали также за отставку Арсения Яценюка.

Согласно Конституции, новоназначенный премьер-министр страны теперь должен внести в парламент предложения по составу своего кабинета министров, который будет утвержден народными депутатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил об уходе в отставку. По его словам, без нового правительства дестабилизация в стране будет неизбежной.

13 апреля коалиция в парламенте Украины поддержала кандидатуру спикера Верховной рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.

Читайте также: Порошенко выдвинул Гройсмана на пост премьер-министра Украины