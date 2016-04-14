Токио, 14 апреля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Японская компания Sharp создала смартфон с искусственным интеллектом, имеющий облик маленького робота, способность ходить, сообщает The Verge.

ARMdevices.net Робохон

Смартфон высотой 19,5 см и весом около 390 граммов получил имя «Робохон». Он способен перемещаться по плоскости и даже приплясывать. С ним можно говорить, так как предусмотрено голосовое управление гаджетом. Устройство работает на платформе Android 5.0.

«Робохон» постепенно запоминает привычки своего хозяина и начинает им следовать, сообщая, например, прогноз погоды или программу телепередач, игнорировать нежелательные телефонные звонки и т.д.

Цена нового устройства равняется 1,8 тыс долларов США. Прием предзаказов в Японии уже начался, а в свободную продажу «Робохон» поступит 26 мая.