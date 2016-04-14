Москва, 14 апреля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Отсрочка в переходе на налогообложение недвижимости исходя из кадастровой стоимости и есть своеобразный мораторий на переход на новое налогообложение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии». Предприниматель Сергей Демин попросил президента установить мораторий на рост этой стоимости на пять лет и в ближайшее время привести ее к рыночной.«Можно говорить и о моратории, конечно, но система должна быть введена к 2020 году причем по мере готовности регионов. То есть решение и так достаточно мягкое», — говорит президент. Путин отметил, что только единицы субъектов РФ перешли на исчисление налога по кадастровой стоимости, однако все регионы должны перейти к новой практике к 2020 году — по мере готовности. «Это и есть такой мораторий, можно определить критерий готовности региона, собственно говоря это и будет мораторием. Но регион сам решает, готов он или нет — пока так предлагается решить проблему», — отметил Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в России в четырнадцатый раз. В 2015 году президенту задали свыше 3,2 млн вопросов, а ответы на самые актуальные из них заняли чуть менее 4 часов.

Согласно голосованию на официальном портале, главными темами 2016 года пользователи считают вопросы ЖКХ, защиты прав и свобод граждан и политики государства.