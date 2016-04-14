Омск, 14 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. О катастрофическом состоянии дорог в Омске местная жительница рассказала на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению омского политолога Ивана Жукова, местным властям этот неудобный вопрос припомнят еще не раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Федералы берут на вид ключевые проблемы: пожары, конфликты, аварии и так далее. Когда проблема выходит из-под контроля и политизируется, Кремль расценивает это как угрозу. А основная тактика в таком случае — сделать показательное внушение региональным и муниципальным властям. Тем более что плохая ситуация с дорогами — лишь симптом, верхушка айсберга, обнажающая более глубокие, хронические проблемы организации и функционирования власти в регионе и городе. Так что разговор по поводу денег и умения их расходовать, управления бюджетом, степени истинности информации о положении дел или будет или уже состоялся», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«До меня доходили сведения, что информация о положении дел скрывалась от полпреда, от других федералов. Зачем это делалось — непонятно. Центру, конечно, маловажен Омск, но и сознательно ухудшать ситуацию в Кремле никто не собирается. Соответственно, вопрос, почему в год 300-летия не сделано ничего (и более того — ситуация ухудшилась), не может не возникнуть», — подытожил Иван Жуков.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти Омской области отреагировали на критику, прозвучавшую в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным», и пообещали к 1 мая отремонтировать 21 дорогу.

Омск отпразднует 300-летие в августе 2016 года.