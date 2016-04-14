Анкара, 14 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Турецкий департамент по борьбе с терроризмом (ТEM) располагал информацией о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) планируют осуществить «кровавые акции» на территории Турции и Бельгии. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.

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Так, в одном из докладов ТЕМ, который был выпущен 23 декабря 2015 г, содержалось предупреждение, что «люди ИГ в 2016 г. готовят теракты в Турции и Бельгии и для этих целей могут использовать отели или задействовать работников сферы услуг».

Издание отмечает, что данная информация была доведена до турецких и бельгийских органов безопасности. Тем не менее, спустя почти месяц после доклада в Стамбуле произошел теракт, в результате которого погибли несколько иностранных туристов. Второй взрыв в Турции был осуществлен уже 19 марта, тогда также погибли несколько человек.

А 22 марта члены террористической группировки ИГ совершили террористическую атаку на аэропорт и метро Брюсселя, жертвами которых стали десятки человек.