Москва, 14 апреля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 14 апреля заявил, финансирование научных исследований частично перенесено в грантовую поддержку.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Отвечая на вопрос от представительницы университета МИСиС, который недавно разработал уникальный костюм для спасателей МЧС о том, останется ли финансирование в прежних объемах или будет сокращено, глава государства уточнил у девушки, через кого они получали финансирование разработки.

Представитель вуза сообщила, что по этому проекту МИСИС работал напрямую с МЧС, выиграв тендер. «Часть финансирования переносится в грантовую поддержку», — пояснил Владимир Путин. При этом поддержку молодых ученых российский лидер пообещал сохранить.

Напомним, сегодня, 14 апреля, проходит ставшая уже традиционной «прямая линия» президента РФ Владимира Путина с гражданами России. Это 14-я встреча в подобном формате. Первый разговор в прямом эфире со страной прошёл в 2001 году и продлился 2 часа 20 минут.

Всего поступило более 400 тыс. вопросов. В прошлом году количество желающих получить ответ от главы государства на волнующий его вопрос превысило 3,25 млн — это в восемь раз больше, чем на первом разговоре с президентом.