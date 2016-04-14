Астана, 14 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Казахстане продолжаются аресты членов международных преступных группировок, занимающихся наркоторговлей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Департамента внутренних дел Карагандинской области, 13 апреля на трассе Алма-Ата — Екатеринбург был задержан 27-летний гражданин Узбекистана.

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«Во время проведения спецоперации сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом на автодороге «Алматы-Екатеринбург» задержан автомобиль «Лада-Гранта» под управлением 27-летнего гражданина Узбекистана. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято наркотическое вещество героин, общим весом около 10 кг. Данный гражданин является участником транснациональной организованной преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась поставкой и сбытом афганского героина на территорию Центрального Казахстана и северных регионов республики. Задержанный уже дал признательные показания, что намеревался продать наркотики на черном рынке в России. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению соучастников», — рассказал первый заместитель начальника ДВД области Ерлан Омарбеков.

Напомним, 7 апреля подразделения департамента по борьбе с наркобизнесом МВД и управления по борьбе с наркотиками Кустанайской области провели масштабную операцию по задержанию 15 членов транснациональной преступной группировки в четырех городах республики: в Кустанае, Рудном, Лисаковске и в Караганде. По словам начальника департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Султана Кусетова, организатором данной ОПГ является 36-летний гражданин Киргизии, зять наркобарона, известного в криминальных кругах под прозвищем Первая ласточка. По информации полицейских, наркоторговцы организовали международны канал поставки афганского героина в северные регионы Казахстана. За два года работы члены ОПГ «Первая ласточка» продали наркотиков на сумму порядка 558 миллионов тенге (118 млн руб.). Кусетов также добавил, что еще 16 членов данной группировки находятся в розыске.

Однако, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров, задержанный 13 апреля гражданин Узбекистана не является членом ОПГ «Первая ласточка».

«Он состоит в другой транснациональной преступной группировке. Мы специально уточняли этот вопрос. Сейчас мы готовимся к задержанию других подозреваемых в участии в этой группировке», — добавил Кудияров.

Он также отметил, что с начала года полицейскими Карагандинской области из незаконного оборота изъято около 100 килограммов различных наркотических веществ, в том числе около 25 килограммов героина.