Ярославль, 14 апреля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Спасти детскую футбольную школу «Шинника» может общественная поддержка и грамотное управление имуществом клуба. Такую позицию высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Ярославля предложила перевести тренеров и детей из Центра подготовки юных футболистов клуба в муниципальную СДЮШОР № 13. Это связано с тяжелым финансовым положением клуба и детской школы, где тренеры 4 месяца не получают зарплату.

«Выйти из сложившегося положения можно при условии возврата к предыдущей схеме финансирования, когда в рамках соглашения основной объем субсидий шел из областного бюджета и часть — порядка 30 млн в год — из городского. Город свои обязательства выполнял всегда, но новая власть под предлогом тяжелого состояния бюджета подвела детскую футбольную школу к необходимости войти в состав СДЮСШОР №13. По некоторым слухам, эта школа будет готовить футболистов для нового клуба «Авангард», который сменит почивший в бозе «Шинник», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Каширин считает, что мэрия сознательно создала такую ситуацию, чтобы обеспечить Ярославлю федеральное финансирование.

«Федеральные средства выделяются только на нужды СДЮСШОР. Потому, думаю, сейчас и идет объединение спортшкол. Кроме того 130 млн выделяется из федерального бюджета на ремонт стадиона «Шинник» ‑ и раз! дирекция спортивных сооружений забирает себе этот имущественный комплекс. Хорошо, если бы в этом была видна работа на перспективу, а пока это выглядит как рейдерский захват», — отмечает Анатолий Каширин.

Депутат не возлагает надежд ни на региональную власть, ни на инвесторов. Он убежден, что помощь «Шиннику» и его детской футбольной школе может оказать поддержка общественности.«Если на матчи будут приходить не сто-двести человек, а хотя бы пара тысяч, Шинник может получить значительное финансовое подкрепление от продажи билетов. Кроме того, нужно по возможности использовать имущество стадиона — проводить там какие-либо мероприятия или концерты, как это было раньше. «Шинник» — это наши ярославские истории, а детский футбольный клуб — один из лучших в России, и его надо поддерживать», — констатировал Анатолий Каширин.

Депутат муниципалитета и директор муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений», в ведение которого с 1 апреля перешел стадион Александр Черепанин, напротив, считает, что объединение детской футбольной школы «Шинника» со специализированной СДЮСШОР № 13 — вполне разумный вариант, поскольку СДЮСШОР может получить статус региональной и стать областным центром подготовки юных футболистов.

«Тогда с «Шинником» можно будет заключить договор на подготовку юных футболистов. Это позволит и самому клубу сохранить лицензию, и дети будут заниматься в том же режиме на тех же площадях. Варианты развития событий возможны любые. За «Шинником» стоит множество детей, которые занимаются спортом, и город их не бросит, вне зависимости от положения клуба», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Черепанин.