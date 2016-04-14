Варшава, 14 апреля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Министр по делам ЕС Польши Конрад Шиманский заявил 14 апреля, что страна не сможет принять 7 тыс. беженцев, которых она прежде согласилась принять, отметив, что в Варшаве также считают, что план по переселению 120 тыс. мигрантов по всей территории ЕС является «нежизнеспособным», сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Я не вижу возможности воплотить данное решение на практике, и я не представляю себе, как оно может быть воплощено в большинстве стран ЕС. Это решение нежизнеспособно», — отметил Шиманский в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna. «Его не стали воплощать в жизнь с самого начала, и сейчас ничто не свидетельствует о том, что большинство стран ЕС пойдет на его имплементацию», — добавил он.

После парижских терактов, которые унесли жизни 130 человек, Шиманский заявил, что Варшава не сможет принять обозначенное в квотах число мигрантов без предоставления Польше гарантий безопасности. В свою очередь, глава МИД страны Витольд Ващиковский подчеркивал в январе, что Варшава будет придерживаться квот, даже если польские власти считают их ущербными с юридической точки зрения.

При том, что доля мигрантов, которых должна взять на себя Польша, меньше в сравнении с другими странами ЕС, новое польское правительство является одним из самых активных противников плана размещения беженцев. Так, лидер консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил в 2015 году, что мигранты могут занести в Польшу болезни и паразитов.