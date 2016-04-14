Польша считает план по переселению беженцев «нежизнеспособным»
Варшава, 14 апреля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Министр по делам ЕС Польши Конрад Шиманский заявил 14 апреля, что страна не сможет принять 7 тыс. беженцев, которых она прежде согласилась принять, отметив, что в Варшаве также считают, что план по переселению 120 тыс. мигрантов по всей территории ЕС является «нежизнеспособным», сообщает Reuters.
«Я не вижу возможности воплотить данное решение на практике, и я не представляю себе, как оно может быть воплощено в большинстве стран ЕС. Это решение нежизнеспособно», — отметил Шиманский в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna. «Его не стали воплощать в жизнь с самого начала, и сейчас ничто не свидетельствует о том, что большинство стран ЕС пойдет на его имплементацию», — добавил он.
После парижских терактов, которые унесли жизни 130 человек, Шиманский заявил, что Варшава не сможет принять обозначенное в квотах число мигрантов без предоставления Польше гарантий безопасности. В свою очередь, глава МИД страны Витольд Ващиковский подчеркивал в январе, что Варшава будет придерживаться квот, даже если польские власти считают их ущербными с юридической точки зрения.
При том, что доля мигрантов, которых должна взять на себя Польша, меньше в сравнении с другими странами ЕС, новое польское правительство является одним из самых активных противников плана размещения беженцев. Так, лидер консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил в 2015 году, что мигранты могут занести в Польшу болезни и паразитов.