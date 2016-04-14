Киров, 14 апреля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В Детском космическом центре Кирова появится интерактивный аналог МКС, с помощьюкоторого юные космонавты смогут увидеть полный цикл орбитального полета, сообщает официальный сайт правительства Кировской области.

Цитата из к/ф «Отроки во Вселенной». Реж. Ричард Викторов. 1974. СССР Космонавты

Интерактивный комплекс состоит из виртуальных аналогов транспортного космического корабля «Союз-ТМА», МКС и Центра управления полётами. Тренажер имитирует программу современных Международных космических станций.

Оборудование должно быть доставлено и запущено к открытию Детского космического центра, которое запланировано на конец 2016 года.