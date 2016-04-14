Москва, 14 апреля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. При проведении оптимизации социальных объектов нужно учитывать особенности страны. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Житель Свердловской области Василий Мельниченко сообщил главе государства о том, что по правительственной программе оптимизации социальных объектов в сёлах предусмотрено сокращение 426 школ и 315 детских садов.

«Полностью с вами согласен в том, что мы должны учитывать особенности нашей страны», — заявил Владимир Путин. Он добавил, что необходимо учитывать большие расстояния. По его словам мы должны сохранять, как если кому-то кажется даже избыточную социальную сеть. Владимир Путин заявил, что необходимо двигаться к другим показателям и добавил, что правительственная программа по обеспечению дошкольными учреждениями городов и посёлков выполнена на 99%. «Ни в коем случае нельзя сокращать социальную сеть там, где она востребована» — заявил Владимир Путин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля проходит четырнадцатая «Прямая линия с Владимиром Путиным». В 2016 году первое место в рейтинге обращений, присланных интернет-пользователями к линии с президентом, стали вопросы по теме жилья и коммунально-бытового обслуживания. Самые популярные вопросы, после предварительной обработки, отбирали путем открытого голосования на официальном портале программы.