Самара, 14 апреля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. «Не хотелось бы говорить в свое оправдание, потому что мы с коллегами уже 13 лет только тем и занимаемся, что выпускам лекарства нижнего и среднего ценового сегмента, делаем это ответственно», — обратился самарский бизнесмен Виталий Олейников к Владимиру Путину в ходе прямой линии с президентом РФ 14 апреля 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Я вас уверяю — с высоким качеством, — продолжил бизнесмен. — Я сам лечусь нашими лекарствами и детей своих лечу, всем друзьям и знакомым рекомендую. Но, к сожалению, действительно Владимир Владимирович все правильно сказал. В последние время значительная часть нашей продукции производится почти в убыток, а некоторые препараты пришлось снять с производства. Проблема — не только сырье, материалы, комплектующие, оборудование для того, чтобы выпускать качественные лекарства, приобретаются в основном за рубежом за валюту. Ну с валютой все знают, что происходит. А предельные отпускные цены, действительно, зафиксированы в рублях государством, и с 2009 года практически не менялись, причем, самое удивительное лично для меня в этом аспекте — то, что на одинаковые лекарственные средства — иностранных и отечественных производителей — цены зафиксированы на разном уровне. Иногда иностранные лекарства в 20 раз дороже русских. Что получается? Сырье подорожало в дешевых таблетках, его сырьевая составляющая в таблетках — 70%. И она в 2 раза увеличилась. Продавать надо по цене 2009 года. Кто будет в убыток продавать? Никто не будет. Значит, их не выпускают, вместо них на полки в аптеки кладут более дорогие лекарства, как правило, иностранные. Мы неоднократно пытались обратить на это внимание. Пользуясь случаем, хочу попросить Владимира Владимировича разобраться в этом вопросе, вопрос действительно острый. Просим, во-первых, уравнять нас в правах с иностранными партнерами, а во-вторых, на самые дешевые лекарства (низкого ценового сегмента) надо отменить ограничение цен, чтобы стимулировать их производство. Потому, что вы говорили про компенсации, их механизм у нас не рыночный. А если мы отменим, тогда дешевые лекарства в аптеки придут, их там будет больше. Отечественная промышленность будет развиваться лучше, а так закроются наши заводы».

«Если цены резко поднять они уже не будут дешевыми, — ответил самарскому бизнесмену Владимир Путин. — Нужно сбалансированное решение. Я сказал — в течение полутора-двух месяцев правительство обещало и, я надеюсь, такое обещание будет выполнено, — решение примут. Но мы с вами сказали, какие пути здесь возможны для исправления ситуации. Но может быть баланс какой-то, наверное, скорее всего — баланс. Но, что некоторые предприятия, действительно, на грани рентабельности работают, здесь коллега наш не покривил душой. Так оно и есть. Вот в этом дешевом сегменте стоимость лекарств в районе 50 рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года проходит традиционная прямая линия президента Владимира Путина. В ходе мероприятия в прямом эфире президент отвечает на вопросы жителей России.

В 2016 году прямая линия президента проходит в 14-й раз. Первый прямой эфир с президентом РФ состоялся 24 декабря 2001 года. Ежегодно время эфира увеличивалось, так же, как увеличивалось и число заданных президенту вопросов.

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