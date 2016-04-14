Омск, 14 апреля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Власти Омской области отреагировали на критику, прозвучавшую в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным», и пообещали к 1 мая отремонтировать 21 дорогу. Об этом сообщили ведущие «Прямой линии». Они отметили, что проблемы с дорогами есть не только в Омске, но и других регионах. Путин выразил надежду, что ситуация улучшится во всей стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Как уже сообщало ИА REGNUM, нынешняя «прямая линия» с президентом началась с вопроса жительницы Омска, которая посетовала на плохие дороги в регионе.

«Выяснилось, что в дорожных фондах средств немало, но много уходит на решение других задач, — ответил ей Путин. — Нужно сделать так, чтобы средства шли именно на дорожное строительство и капитальный ремонт».