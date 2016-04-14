Мурманск, 14 апреля, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В структуре правительства Мурманской области появится новое ведомство — министерство рыбного и сельского хозяйства. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в постановлении губернатора.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

«Позицию «Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области» заменить позицией «Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области», — сообщается в документе. При этом, позиция «Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области» исключат вовсе.

Согласно постановлению, до 1 мая 2016 года правительство должно разработать соответствующие правовые акты, связанные с его реализацией, до 1 августа — обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого года Мурманск «сдал» там, где меньше всего этого ждали: рыбная отрасль региона пострадала из-за вспышки неизученного заболевания. Сельское хозяйство также переживает не лучшие времена. Чаще всего эксперты заявляют о том, что регион «теряет сельское хозяйство».

Наравне с сообщениями о росте задолженности заработной платы сотрудникам отрасли, отсутствии регулярного кормления животных, появлялись и новости о задержании руководства крупных сельскохозяйственных компаний. Например, руководитель Мурманского Агрохолдинга Владимир Мазур, а также его сын Борис Мазур оказались под арестом по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.