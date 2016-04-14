Москва, 14 апреля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В случае болезни президент РФ Владимир Путин принимает набор из импортных и отечественных лекарств, которые дают ему врачи. Об этом он рассказал в ходе прямой линии 14 апреля 2016 года, отвечая на вопрос о том, какими лекарствами он пользуется.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Вообще, я стараюсь не доводить до этого. Занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни. Но если приходится, то стараюсь своевременно делать что-то типа прививок перед гриппозным периодом», — рассказал Путин, добавив, что если болезнь все же «зацепила», то он принимает, что дают ему врачи.

«Что дают, то и принимаю. Думаю, там набор из импортных и отечественных препаратов. Как раз из дешевого сегмента», — уточнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года проходит традиционная прямая линия президента Владимира Путина. В ходе мероприятия в прямом эфире президент отвечает на вопросы жителей России.

В 2016 году прямая линия президента проходит в 14-й раз.

В 2015 году за 3 часа 57 минут Путин успел ответить на 74 вопроса, которые касались как региональных, так и общероссийских и международных проблем. Наиболее часто россияне задавали вопросы, связанные с работой ЖКХ, защитой прав и свобод, коррупцией, проблемами здравоохранения.