Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Несовершеннолетняя девушка покончила с собой в прошлом году из-за издевательств отчима. Мать девочки также стала фигурантом уголовного дела.

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Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 апреля, в Главном следственном управлении СКР по Петербургу, 34-летний петербуржец с июня 2014 года по июль 2015 года жестоко обращался и систематически унижал человеческое достоинство несовершеннолетней дочери его сожительницы, учащейся техникума, 1998 года рождения.

«В ночь с 21 на 22 июля 2015 находясь в квартире, расположенной на 14 этаже одного из домов по Яхтенной улице, злоумышленник нанес потерпевшей побои, причинив ей физическую боль и телесные повреждения. После этого девушка выпрыгнула из окна квартиры и, получив повреждения, не совместимые с жизнью, скончалась на месте происшествия», — сообщили в СКР подробности случившейся трагедии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статья УК РФ — побои, доведение до самоубийства. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Мать погибшей девушки имеет на иждивении еще трех несовершеннолетних дочерей. Сейчас они помещены в социальный приют, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 116, ст. 156 УК РФ (побои, не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — отметили в ГСУ СКР.