Москва, 14 апреля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Руководство Турции не столько борется, сколько сотрудничает с радикалами. Об этом 14 апреля в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Говоря о возобновлении авиасообщения с Турцией и Египтом глава государства напомнил, что в Египте власти борются с радикальными исламистами. Что касается Турции, то здесь «руководство Турции не столько борется, сколько сотрудничает с радикалами».

«На юге Турции идет фактически гражданская война», — подчеркнул президент РФ. Он отметил, что эта война не замечается мировым сообществом, а она идет с применением тяжелой техники.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в России в четырнадцатый раз. В 2015 году президенту задали свыше 3,2 млн вопросов, а ответы на самые актуальные из них заняли чуть менее 4 часов. Согласно голосованию на официально портале, главными темами 2016 года пользователи считают вопросы ЖКХ, защиты прав и свобод граждан и политики государства.