Москва, 14 апреля, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Ситуация с состоянием дорог РФ значительно обострилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Прямая линия».

Иван Шишкин. Дорога во ржи. 1866

«Проблема действительно обострилась: как ни странно, потому что мы создали региональные дорожные фонды», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о состоянии трасс в Омской области, заданный местной жительницей.

«Обеспокоенность дорожной темой у людей большая, — отметил Путин. — Посмотрел, как тратятся эти дорожные фонды — очень много средств уходит нецелевым образом на решение других задач».

Президент РФ предложил «окрасить эти средства» и сделать так, чтобы они шли именно на дорожное строительство или на капитальный ремонт.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в четырнадцатый раз. Задать вопрос президенту можно было позвонив по общему телефонному номеру, через специальную интернет-форму, записав видеообращение, с помощью SMS и MMS или через социальные сети. Центры обработки сообщений будут работать вплоть до окончания прямой линии.