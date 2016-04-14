Амстердам, 14 апреля, 2016, 12:45 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США И рыбку съесть

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам дебатов в парламенте об итогах референдума дал поручение добиваться внесения изменений в соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.

У правительства Нидерландов есть три варианта дальнейших действий после референдума. Во-первых, власти страны могут не принимать итоги референдума во внимание, во-вторых, итоги могут быть полностью учтены, и в третьем случае — правительство попытается «что-то сделать с учётом того, что большинство избирателей проголосовали против документа».

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик прокомментировал решение Марка Рютте выбрать третий вариант, согласно которому итоги референдума, проведенного в Нидерландах, будут обсуждаться с другими членами Евросоюза. Эксперт также дал оценку заявлению о том, что никакого решения не будет принято до 23 июня — даты референдума в Великобритании о членстве страны в Евросоюзе, поскольку обсуждение итогов голосования в Нидерландах может повлиять на референдум в Великобритании:

«Правительство Нидерландов приняло очень грамотное решение, по сути, уйдя от ответственности и роли крайнего по вопросу евроассоциации Украины и поставив принятие данного решения в зависимость от того, как пройдет референдум в Британии по вопросу сохранения ее в составе Евросоюза.

Если Британия не остается в ЕС, то вся нынешняя конструкция ЕС летит с громким треском в прошлое. ЕС становится на грань развала. Соответственно, тут уже не до Украины. Если же Британия остается, то, пользуясь неустойчивостью еще ЕС после такого кризиса, правительство Нидерландов попробует провести такое решение, чтобы и овцы были целы (то голландское большинство, которое проголосовало против евроассоциации Украины), и волки (проамериканские евроструктуры Брюсселя) сыты».

Заместитель главного редактор по новостям из-за рубежа ИА REGNUMИгорь Павловский также отметил тот факт, что руководство Нидерландов оказалось в неоднозначной ситуации, которую ему необходимо разрешить:

«Сложная ситуация у правительства Нидерландов. Им надо будет попытаться и на ёлку влезть и попу не ободрать. Нельзя проигнорировать факт референдума, но и нельзя на него реагировать слишком рьяно, поскольку вся верхушка ЕС уже дежурно прокляла этот референдум. До выборов в следующем году будет очень интересно наблюдать как правительство Нидерландов будет выкручиваться в этой ситуации».