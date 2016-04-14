Калуга, 14 апреля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Динамика роста количества выявленных преступлений коррупционной направленности отмечается с начала 2016 года, сообщил 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калужской области Владислав Амеличев.

znamkaluga.ru В три раза возросло количество выявленных фактов получения взяток

По его словам, за 1 квартал этого года правоохранительными органами области их выявлено на 34,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (43 против 32).

Также увеличилось число лиц, совершивших преступления указанной категории с 25 до 40. При этом в три раза возросло количество выявленных фактов получения взяток (9 против 3). Средний размер взятки составил 221 тысяча рублей.

Так, в феврале 2016 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в отношении оперуполномоченного исправительной колонии №5 УФСИН России по Калужской области. По версии следствия, должностное лицо получило от осужденного, отбывающего в исправительном учреждении наказание взятку в размере 46 тысяч рублей, посредством их перевода на банковскую карту, за ослабление режима содержания, а также за непринятие мер к изъятию незаконно находящегося у него мобильного телефона.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужскими силовиками в 2015 году было выявлено 623 экономических преступлений и в том, числе 85 фактов взяточничества.