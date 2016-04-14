Москва, 14 апреля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Опасность распространения терроризма сохраняется, поэтому следует уделять особое внимание борьбе с ИГИЛ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе 14-й ежегодной «Прямой линии».

Министерство обороны Российской Федерации Освобожденная Пальмира

По словам главы Российского государства, от терроризма страдает Ближний Восток, Азия и другие регионы мира: «Такая опасность всегда существует, если не уделять должного внимания борьбе с терроризмом. Мы видим, что от этой опасности, от этой заразы страдают многие страны мира: и Ближний Восток, и Азия, и Соединённые Штаты, и европейские страны. Про Россию не говорю, мы знаем, что это такое, несли большие потери в борьбе с терроризмом, и угроза эта сохраняется».

«Мы вывели из Сирии большую часть нашей группировки. Однако оставили сирийскую армию в таком состоянии, что она может проводить успешные наступательные операции», — отметил Владимир Путин, напомнив, что правительственная армия на днях освободила Пальмиру.

Президент уточнил, что число населенных пунктов, которые присоединились к перемирию в САР, увеличилось. Путин также упомянул о борьбе правительства за освобождение Алеппо от боевиков «Джебхат ан-Нусры», этого «стратегически важного региона», где располагается промышленная база арабской республики.