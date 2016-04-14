Калуга, 14 апреля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В рамках проекта «Крепка семья — сильна Россия» сегодня, 14 апреля в Государственном музее Г.К. Жукова Калужской области состоялось торжественное открытие выставки «Семейная реликвия».

vest-news.ru В Государственном музее Г.К. Жукова открылась выставка «Семейная реликвия»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной общественной организации поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб», выступившей одной из организаторов выставки, в этом году предстоит знаменательная дата — 120 годовщина со дня рождения маршала Победы Г.К.Жукова и вот почему, открытие выставки семейных реликвий на родине великого полководца не случайно. Ценность любых свидетельств о жизни великих людей для истории страны неоспорима.

На открытие выставки приглашены потомки советских военачальников полководцев — маршалов: К.К.Рокоссовского, И.С.Конева, И.Х.Баграмяна, В.Д.Соколовского, Героев Советского Союза, генерала армии М.С. Малинина и генерал-полковника Г.В.Бакланова, ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий. Гости рассказали о том, что значат для них лично предметы, принадлежавшие их предкам.

Выставка"Семейная реликвия» призвана показать, что патриотическое и нравственное воспитание молодых поколений россиян возможно без пафоса и громких лозунгов, а на таких примерах внимательного и бережного отношения к семейному культурному и историческому наследию.

На выставке, наряду с артефактами из хранилищ Государственного музея Г.К.Жукова и семейными реликвиями калужан представлены примеры презентаций детских работ по описанию семейных реликвий из многих регионов страны.