Воронеж, 14 апреля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В Воронежской области следственные органы расследуют дело о нападении 17-летнего подростка на 86-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Нападение произошло в селе Углянец Верхнехавского района 29 февраля, а 3 апреля женщина, получившая перелом шейки бедра, скончалась в больнице. Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено, родные пожилой женщины уверены: подросток от наказания может уйти.

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29 февраля 86-летняя Лилия Каширина шла по улице — она несла сумку с продуктами. По свидетельствам очевидцев, подросток подбежал к женщине, толкнул ее и вырвал сумку. Его добычей стал килограмм биточков, несколько пакетов с семенами моркови и около трех тысяч рублей.

«Старушка сказала, что у нее вырвали сумку, и показала рукой в сторону плотины. Я побежал в том направлении, чтобы поймать грабителя, но никого на дороге не увидел. Вернулся обратно. Стали собираться люди. Продавец из продуктового ларька видела, как молодой парень в синей куртке вырвал из рук бабушки пакет и толкнул ее в спину», — рассказал РИА «Воронеж» один из местных жителей, Сергей. Он добавил, что готов был дать показания и в полиции — пожилая женщина сказала ему, что нападавший толкнул ее в спину. Однако для дачи показаний свидетеля так и не вызвали.

В тот же день, когда произошло нападение, к Лилии Кашириной пришел старший участковый Углянского пункта полиции, который и вызвал скорую. В больнице женщине диагностировали перелом шейки бедра. 3 апреля она скончалась в больнице. По словам родных женщины, она ждала, что ее обидчик придет в больницу и извинится, однако этого так и не произошло.

«Очень печально, что наша мать, прошедшая войну, пережившая голод, холод и многие лишения, умерла в мирное время от физической и душевной боли, которую ей причинил невоспитанный подросток, позарившийся на сумку с продуктами», — цитирует РИА «Воронеж» сына ветерана — Александра Каширина.

По словам другого сына погибшей женщины, Юрия, за все время, что его мать находилась в больнице, следователь к ней так и не приехал.

Только в первый день после нападения, когда пожилая женщина находилась в тяжелом и душевном, и физическом состоянии, участковый привез ей уже готовое объяснение, в котором говорилось: якобы, когда подросток вырвал у нее из рук сумку, она испугалась, присела, затем подпрыгнула и сама ударилась об асфальт. Женщина объяснение подписала, а очевидцев преступления так никто и не опросил. Юрий Каширин уверен: теперь причину смерти его матери никак не свяжут с нападением на нее.

Между тем подросток, совершивший нападение на ветерана, хорошо известен и правоохранительным органам, и в комиссии по делам несовершеннолетних, где он давно стоит на учете. Дважды юношу отправляли в центр реабилитации, проводили беседы, при том что семья, в которой он воспитывается, — вполне благополучная.

На прошлой неделе, через четыре дня после смерти Лилии Кашириной стало известно: полиция передала дело о нападении на ветерана в Следственный комитет.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, дело возбуждено по статье «Грабеж», сейчас следователи работают по делу. Кроме того, юноша подозревается в совершении четырех краж — он влезал в чужие дома, добычей его становились продукты и деньги. Известно, что в совершении краж молодой человек вину свою признал. Суд на днях принял решение о его аресте.

Однако все еще не ясно, будет ли юноша привлечен к ответственности за гибель ветерана войны, которая так и не дождалась извинений от своего обидчика.