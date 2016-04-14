Волгоград, 14 апреля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Волгоградской области жители региона уже начали обращаться к медикам по поводу укусов клещей. Жертвами переносчиков опасного заболевания — Крымской геморрагической лихорадки — стали уже 14 человек, семь из которых — дети. Как сообщили ИА REGNUM в областном Роспотребнадзоре 14 апреля, в текущем году активность клещи начали проявлять раньше обычного: клещевой сезон начинается с мая и длиться до августа включительно.

Dack9 Пастбищный клещ

При этом случаев заболевания КГЛ на территории региона пока не зарегистрировано. Первый из них произошел в 2000 году. С тех пор в области инфекцию подхватили 124 человека. 10 случаев закончилось летальным исходом. Все заболевшие слишком поздно обратились за медицинской помощью. Наибольшее количество больных ежегодно регистрируется в южных районах области.

С 2015 года в области эндемичными по КГЛ являются 23 территории, в числе которых города Волгоград и Волжский, а также Быковский, Городищенский, Дубовский, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Клетский, Котельниковский. Также в «опасной зоне» Ленинский, Октябрьский, Ольховский, Светлоярский, Серафимовичский, Среднеахтубинский, Суровикинский, Старополтавский, Палласовский, Фроловский, Чернышковский, Котовский районы.

Также по теме: Клещ заразил волгоградца крымской геморрагической лихорадкой

Добавим, что всего на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по поводу укусов клещами в медицинские организации обратилось 832 человека, из них 363 человека — дети в возрасте до 14 лет. Случаев заболевания КГЛ не было.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первые пять месяцев прошлого года в Волгоградской области от укусов клещей пострадали 719 человек, что на 96% больше, чем годом ранее. Уже к середине июня количество покусанных этими насекомыми возросло до 1071 человек, из них 343 — дети в возрасте до 14 лет. Также за этот период в области было зарегистрировано три случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются клещи. Так, два человека заразились опасной инфекцией в хуторах Верхнегнутовский и Волоцкий Чернышковского района, еще один случай выявлен у жителя Волгограда, который выезжал на территорию Калачевского района.