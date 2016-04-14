Москва, 14 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский впервые с 2005 года вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценил состояние бизнесмена в $500 млн и поставил его на 170-е место в таблице.

ИА REGNUM Ходорковский

Отметим, что в данный рейтинг вернулся и другой фигурант «дела ЮКОСа» Платон Лебедев с аналогичным состоянием в $500 млн (164-е место).

Кроме того, в список 2016 года попали бывшие партнеры Ходорковского по ЮКОСу — Владимир Дубов (159-е место) и Михаил Брудно (157-е место), их состояние, по оценкам журнала, составляет около $500 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. Основным акционером нефтяного гиганта являлся Михаил Ходорковский (контролировал 59,5% её акций).

В начале 2003 года начался процесс слияния ЮКОСа и «Сибнефти», но он не был осуществлён. В 2003 году было возбуждено «дело ЮКОСа».

1 августа 2006 года компания была объявлена банкротом и 21 ноября 2007 года официально ликвидирована.

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