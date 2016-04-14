Москва, 14 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум.

Во время демонтажа строительной бытовки на востоке Москвы рабочими была найдена крупная партия патронов к автомату Калашникова, сообщает источник в правоохранительных органах.

TSgt Michael Holzworth Патроны

Боеприпасы в количестве 1047 штук были уложены в несколько коробок. Такие патроны, имеющие калибр 5,45 миллиметров, используются при стрельбе из автоматов АК-74, АКС-74У, АК-105 и ручного пулемета РПК-74.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, им предстоит установить, кому именно принадлежало бытовое помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта этого года целый арсенал оружия был обнаружен на Камчатке в доме 55-летнего жителя города Елизово. Пенсионер МВД хранил у себя тротиловые шашки, детонаторы, гранатомет, охотничье оружие.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов было возбуждено уголовное дело.