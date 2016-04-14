Москва, 14 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал отвечать на вопросы, которые ему задали и будут продолжать задавать в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». Передача проходит на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Президенту задают различные вопросы из области экономики, политики. Также граждане поднимают актуальные социальные проблемы. Общее количество сообщений с вопросами уже превысило 2,3 млн.

Путин, войдя в зал и не успев ещё присесть к микрофону, начал отвечать на вопросы. Президента уже спросили о бедственном состоянии дорог и о росте цен на продукты.

Напомним, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводится ежегодно. Вопросы президенту можно задать по телефону, через СМС или через интернет. Также в студии «Первого канала» Путину будут заданы вопросы лично.