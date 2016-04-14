Ставрополь, 14 апреля, 2016, 12:24 — ИА Регнум.



Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Изменения в земельное законодательство Ставропольского края устанавливает слишком жесткие и практически невыполнимые требования для средних и мелких крестьянских хозяйств. Такое мнение озвучил в Светлограде депутат регионального парламента Сергей Сауткин в рамках круглого стола по теме изменений в законодательство, регулирующее земельные отношения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии «Справедливая Россия».

Законопроект предлагает увеличение предельно минимального размера образуемых новых земельных участков земель сельскохозяйственного назначения с 30 га до 2500 га. Документ принят в первом чтении на мартовском заседании краевой думы и готовится ко второму чтению.

В краевом парламенте отметили, что круглый стол проведен депутатами, которые считают недопустим принятие законопроекта в предложенной редакции. В работе круглого стола приняли участие порядка 150 аграриев.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в думе Ставропольского края Кирилл Кузьмин отметил, что законопроект не прошел процедуры общественных обсуждений.

«Документ получил всеобщий резонанс после его принятия в первом чтении. Социальная напряженность в сельских территориях Ставрополья резко возросла, ведь принятие законопроекта может поставить крест на развитии фермерства в крае», — считает парламентарий.

Кузьмин высказал мнение, что законопроект направлен на лоббирование интересов крупных землепользователей. В регионе 18 таких предприятий с площадью порядка 40 тысяч га.

«Фермеров свыше 10 тысяч, с мнением которых мы не можем не считаться. Поэтому сегодня мы решили выслушать точку зрения людей, имеющих непосредственное отношение к земле, по данному вопросу», — высказался депутат.

«На сегодняшний день в крае каждый третий сельскохозяйственный труженик имеет меньше 50 га земли. О каком производстве можно говорить, если человек еле-еле сводит концы с концами? А если будет принят этот законопроект, хозяйства больше не получат ни сотки», — высказал мнение председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Виктор Пыленок.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Черниговский отметил, что в случае принятия документа владельцы небольших паев останутся и вовсе без права выбора. Он и ряд его единомышленников высказались против увеличения размера вновь образуемых земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.

В конце дискуссии был подготовлен проект резолюции, в котором предлагается оставить действующий закон или внести в проект корректировки, максимально приемлемые для фермеров. К примеру, предоставить первоначальное право на выкуп, перезаключение договоров аренды пайщикам и фермерам, уже работающим на данной земле.

Все эти рекомендации будут рассмотрены рабочей группой и станут основой для поправок, которые парламентарии планируют внести в Думу при рассмотрении данного законопроекта во втором чтении. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авторы законопроекта об увеличении минимального размера земельных паев для выхода из земель краевой собственности считают, что документ направлен на сохранение в регионе крупных сельхозпредприятий и сохранение земель в собственности края, недопущение вывода сельхозземель в собственность владельцев других регионов России или иностранных собственников.

Это увеличение не касается сельских собственников долей. Речь идет только о вновь образуемых сельхозпредприятиях из числа госземель.

По мнению автора законопроекта, законопроект позволяет сохранить традиционные для края формы хозяйствования и севообороты. В настоящее время идет массовая переаренда сельхозземель, которая может привести к снижению производства, неэффективному использованию земель, уводу земель из собственности региона и обнищанию сел.