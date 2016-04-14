Москва, 14 апреля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Цены на нефть могут устремиться к отметке 50 долларов за баррель, но такой сценарий возможен в лишь среднесрочной перспективе. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, комментируя прогноз аналитиков Bank of America о росте стоимости нефти до 50 долларов за баррель после международных договоренностей о заморозке добычи нефти на уровне начала 2016

wallspaper.ru Добыча нефти

«Рост цен на нефть до 50 долларов за баррель не исключен. Но вряд ли это будет краткосрочной перспективой. В качестве наиболее вероятного исхода встречи в Дохе можно предположить следующее: договоренность о заморозке (без участия Ирана) на уровне января 2016 года. Но такой исход активно закладывается в цены в последнее время, и именно это обуславливает рост Brent. На фактах же может начаться активная фиксация прибыли, в результате чего, Brent способна совершить довольно глубокую коррекцию в район 39 — 40 долларов за баррель», — отмечает она.

Такой исход не повлечет за собой быстрого сокращения предложения на мировом рынке, а, значит, дисбаланс будет сохраняться в течение какого-то времени, полагает Рогова. «Но в среднесрочной перспективе вполне возможно, что нефть все же устремится к уровню 50 долларов за баррель по марке Brent. После встречи рынок будет пристально следить за состоянием спроса и предложения на мировом рынке. Если предложение и после достижения договоренностей будет расти, нефть окажется под давлением. Также фактором давления может стать замедление мировой экономики, что может привести к сокращению спроса на энергоносители, и это также фактор негативный», — говорит она.

Низкие цены на нефть могут привести к тому, что дефицит бюджета по итогам года окажется выше запланированного уровня в 3% ВВП, а зависимость бюджета от цен на ресурсы остается высокой, констатирует Рогова. «Бюджет верстался, исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель. Несмотря на то, что появляются отдельные признаки структурных изменений в экономике РФ, пока что доходная его часть примерно на 50% формируется нефтегазовым сектором», — поясняет Рогова.

17 апреля в Дохе (Катар) страны — экспортеры нефти будут обсуждать возможность договоренностей о заморозке добычи нефти. Если договоренности будут достигнуты, цены на нефть вскоре могут достигнуть 50 долларов и даже превысить этот показатель, считают аналитики Bank of America.