Барнаул, 14 апреля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В результате обильных осадков в виде дождя, а также таяния снега, резкое повышение уровня воды зарегистрировано в пойме реки Чапша близ с. Красногорское Красногорского района. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю В Красноводском районе Алтайского края произошло резкое повышение уровня воды реки Чапша

Подтопленными оказались 27 приусадебных участков, предназначенных для посадки сельскохозяйственных культур. «Уровень р. Чапша на 14:00 составляет 617 см при критическом 620 см. На месте работает оперативная группа гарнизона пожарной охраны Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Паводковая обстановка на территории края находится под постоянным контролем Главного управления МЧС России по Алтайскому краю», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, все реки Алтайского края освободились от ледяного покрова. Накануне сообщалось, что из-за выпавших осадков зафиксирован небольшой прирост на реках Бия и Чумыш. По данным синоптиков, неблагоприятная ситуация может сложиться в Заринском, Каменском, Красногорском, Краснощековский, Солонешенском, Хабарском, Шелаболихинском, Тальменском районах.