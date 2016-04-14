Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Система «Платон», по которой с большегрузов тяжелее 12 тонн собирают плату за проезд по федеральным трассам, не противоречит Конституции и, напротив, более справедливо распределяет финансовую нагрузку между водителями. Об этом на заседании Конституционного суда заявил полномочный представитель правительства РФ Михаил Барщевский.

platon.ru «Платон»

«Мы же все очень любим справедливость. А она достижима? Справедливость, мне кажется, как абсолютная истина, не достижима. В этой связи очень важно, когда мы рассматриваем какой-то новый закон, понять, эта норма принята как продвижение к справедливости или как отступление от нее. Мне кажется, что, когда человек на «Жигулях» или Daewoo Nexia ехал по дороге и, в надежде на качественную дорогу, платил столько же, сколько платили большегрузы, это было абсолютно несправедливо. То, что сегодня, более справедливо. Я уверен, что это движение в правильном направлении», — заметил Барщевский.

Он допустил, что некоторые технические или экономические недочеты в принятой схеме существуют, но это не говорит о ее неконституционности.

Напомним, в Конституционный суд обратилась группа депутатов Госдумы. Они пожаловались на систему «Платон», которая функционирует с 15 ноября 2015 года. Заявители требуют признать спорные нормы не соответствующими статьям 55, 57, 72, 74, 75 и 76 Конституции. Они полагают, что плата не отвечает требованиям справедливости, соразмерности и экономической обоснованности и, по сути, является налогом, а значит, должна была устанавливаться федеральным законом, а не постановлением правительства РФ. Аналогичную претензию заявители предъявляют и к введению административной ответственности, так как данная мера в нарушение Конституции основана не на законе, а на акте исполнительной власти.

Михаил Барщевский считает, что желание депутатов оспорить в суде правомерность системы «Платон» связана с их избирательной кампанией и подготовкой к выборам Госдумы, которые состоятся осенью 2016 года.

«До сентября еще время есть, можно еще с одним заявлением обратиться. Можно было бы оспаривать «Платон» с точки зрения нарушения тайны личной жизни, свободы перемещения. Как это так, «ГЛОНАСС» следит за водителями, знает, кто куда поехал?» — иронизировал Барщевский. Он заметил, что штрафы с «зайцев» в трамваях тоже собираются не в соответствии с федеральным законом, что тоже может стать поводом для протестов депутатов.

Представитель правительства добавил, что плата с большегрузов возложена не на водителей, а, по сути, на грузоотправителя, у которого есть выбор между различными способами доставки. «Понятно, что железнодорожный транспорт намного экологически чище, чем автомобильный», — добавил Михаил Барщевский.