Берлин, 14 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Телеведущий передачи «Neo Magazin Royale» на немецком телеканале ZDF Ян Бёмерманн не признал себя виновным в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом заявил адвокат журналиста, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Защита Бёмерманна направила представителям главы Турции заявление, в котором сообщается, почему посвящённое Эрдогану стихотворение не является оскорбительным. По словам защиты, данное стихотворение являлось не самостоятельным продуктом, а прозвучало в контексте того, что разрешено в Германии, а что — нет. Признания вины не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта Бёмерманн в программе «Neo Magazin Royale» прочитал стихотворение, которое Эрдоган счёл крайне оскорбительным. Сатирик выступил в адрес турецкого лидера с обвинениями в притеснении курдов, христиан и преследовании журналистов, а также допустил несколько высказываний о личности Эрдогана.

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12 апреля Эрдоган подал официальную жалобу против Бёмерманна. Против комика идёт следствие. Бёмерманна подозревают в «оскорблении иностранных государственных органов и представителей», после того как более 20 человек подали против него жалобу.