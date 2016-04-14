Краснодар, 14 апреля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Кубанские казаки готовятся к параду. Он состоится в полдень 23 апреля. Торжественные мероприятия, посвященные 25-й годовщине со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов», начнутся в Краснодаре в 10:30 торжественным богослужением у Войскового Собора святого Александра Невского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы, уже с самого утра в краевой центр начнут пребывать представители казачьих обществ и отделов Кубанского казачьего войска вместе с районными атаманами, а также членами семей.

krd.ru Парад казачьих расчетов в Краснодаре

68 казачьих расчетов торжественным маршем пройдут по улице Красной до Театральной площади, а сам парад начнётся в полдень. Его откроют взвод барабанщиков и знаменный взвод Почетного караула Кубанского казачьего войска, который торжественно пронесет знамя войска.

Как уточнили организаторы, в параде также примут участие коробка Кубанского казачьего хора и представители казачьих кадетских корпусов. Запланировано, что во время парада войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда обойдет казачьи расчеты для приветствия и поздравления казаков.

Музыкальное сопровождение зазвучит в исполнении сводного духового оркестра музыкантов Кубанского духового оркестра, военного оркестра филиала Военной академии связи и филиала Военно-Воздушной академии.

Запланировано, что на Театральной площади установят трибуну на четыре тысячи зрителей, которые будут наблюдать за парадом.

На время подготовки и проведения казачьего парада в центре Краснодара ограничат движение. Временно автомобили не смогут проехать по ул. Красной от ул. Постовой до ул. им. Будённого. Для участников и гостей парада с 06:00 до 15:00 23 апреля будут организованы стоянки автотранспорта по ул. им. Захарова, ул. им. Гоголя, им. Будённого, по ул. Красной, Кузнечной, им. Седина.

Напомним, в прошлом году в параде приняли участие около шесть тысяч казаков, почти две тысячи кадетов и воспитанников классов казачьей направленности. Посмотреть на праздник пришли около 15 тысяч краснодарцев и гостей кубанской столицы.