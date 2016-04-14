Киев, 14 апреля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Верховная рада Украины уволила Арсения Яценюка с поста премьера-министр и утвердила новым главой правительства Владимира Гройсмана, передает корреспондент ИА REGNUM.

rada.gov.ua Владимир Гройсман

За такое решение проголосовали 257 депутатов украинского парламента при 226 необходимых.

В частности, смену премьера поддержали 131 депутат от «Блока Петра Порошенко» (всего во фракции 147 депутатов), 75 — от «Народного фронта» Яценюка (всего 81 депутат), а также депутатские группы «Воля народа» — 16 голосов, «Возрождение» — 23 депутата, и еще 12 внефракционных депутатов.

«Я вам покажу, как управлять страной», — пообещал украинским депутатам Гройсман.

«Я хочу присягнуть в том, что это правительство, сформированное в этом зале, будет нетерпимо к коррупции, будет ответственно относиться к тем задачам, которые стоят перед Украинским государством, буду все делать, чтобы обеспечить стабилизацию нашего государства», — заявил он.

«Я понимаю угрозы, которые стоят перед нами. В частности, хотел бы подчеркнуть три угрозы: это коррупция, это неэффективность государственного управления и это, уважаемые коллеги, популизм. Все это является не меньшей угрозой для Украины, чем враг на востоке нашей страны», — отметил новый премьер.

Сразу после утверждения его поздравил лично президент Порошенко.

«Владимир Гройсман — это политик нового поколения. Наверное, по вашему решению он станет самым молодым премьер-министром в истории Украины (Гройсману 38 лет). И, несмотря на это, он уже имеет за плечами огромный управленческий опыт. Могу засвидетельствовать, что это один из лучших мэров областных центров с рекордным уровнем поддержки горожан. Топ-менеджер реформ в правительстве по вопросам децентрализации на посту вице-премьера и министра регионального развития. И Верховную Раду возглавлять тоже не легко», — сказал Порошенко.

А вот Яценюк при передаче власти присутствовать не пожелал, покинув Раду еще до голосования.