Киев, 14 апреля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. На Украине завершается политический кризис, — об этом 14 апреля в Раде заявил президент страны Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Яценюк

«Сегодня мы с вами подводим черту под несколькими месяцами изнурительного парламентско-правительственного кризиса… И без того отставая на несколько десятков лет от наших ближайших европейских соседей, мы несколько месяцев топтались на месте. Якобы и работали, но на холостом ходу. С точки зрения накопленного опыта, был в этой истории и положительный момент. Украина только учится парламентской демократии, для которой смена правительств и переформатирование коалиции является рутинным делом, временами сложным, но привычным», — считает Порошенко.

Он призвал новую коалицию не переписывать действующую Конституцию Украины.

«Я за эти месяцы слышал немало нареканий на Конституцию Украины. Моя позиция, по ней следует учиться жить, а не хвататься каждый раз за перо, чтобы переписывать текст Конституции Украины под текущий момент», — сказал президент.

По его словам, смена правительства Яценюка вызвана развалом ранее действующей коалиции.

«Отставка Кабмина — это не повод мазать предыдущее правительство черными красками и швырять камни в спину. В демократической стране в условиях жесткой политической конкуренции единодушия в оценках правительства нет, не может и не должно быть. Да, это правительство потеряло поддержку парламента, поскольку фракции коалиции вышли из ее состава. Мы должны чтить и уважать это решение», — отметил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Верховная рада должна назначить новое правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом.