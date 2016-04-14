Вильнюс, 14 апреля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В период с 11 по 14 апреля на территорию Литвы из России залетели три вертолета, объявило сегодня, 14 апреля, Минобороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это якобы заметили патрулировавшие пограничники и срочно сообщили военным. Скорее всего, это были вертолеты Российской армии, утверждают в Минобороны, подчёркивая, что нарушение радары «не зафиксировали».

ИА REGNUM Вертолеты России

По данным издания 15min. lt инцидент якобы произошел 12 апреля около 15:00, около села Виштитис в Вилкавишкском районе.

У пограничников сложилось впечатление, что они залетели на территорию Литвы.

Отсутствие данных радаров военные объясняют тем, что «вертолеты летели очень низко, и радары их не заметили».

«Мы не может твердо утверждать, что нарушение было, так как радары этого не зафиксировали, — сказал 15min офицер Литовской армии капитан Томас Пакалнишкис. На вопрос, могли ли радары не зафиксировать нарушение из-за высоты полета, он ответил: «Конечно, может быть и так».

Сотрудники Службы охраны государственной границы утверждали, что вертолеты над Литвой «висели» около 3 минут, а потом вернулись на территорию России.

Пограничники, видевшие вертолеты, не могли сказать, военные ли это вертолеты. «Расстояние было слишком большое, чтобы пограничники могли идентифицировать отличительные знаки», — сказал капитан Пакалнишкис.

Все же военные полагают, что это были вертолеты Российской армии, так как они летели в группе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого спецслужбы Литвы заявили, что на литовское побережье высаживались российские диверсанты.

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