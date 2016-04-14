Киев, 14 апреля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко вновь назвал украинскую армию одной из самых боеспособных в Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, власти страны «организовали одну из самых боеспособных армий в Европе. Эта армия смогла «остановить врага на дальневосточных рубежах», написал Порошенко в своем Twitter.

Ранее украинский лидер неоднократно высоко оценивал боеспособность ВС Украины. Так, в декабре 2014 года он заявил, что на Украину изучать опыт «борьбы с гибридной войной» приезжают многие.

«За несколько месяцев Украина создала одну из самых боеспособных армий на континенте», — заявил тогда Порошенко.