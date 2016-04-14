Барнаул, 14 апреля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где готовятся не только к выборам в Госдуму РФ, но и в региональный парламент, складывается интересная ситуация с кандидатами-одномандатниками. В предварительном голосовании единороссов примут участие несколько оппозиционеров, которые даже под «крылом» партии власти не снижают градус критики. «Конкурс» по отдельным округам составляет более 10 человек на 1 мандат. Несмотря на это, реальных претендентов на получение депутатских мандатов видно, что называется, невооруженным глазом — даже без дебатов.

коллаж Фавориты праймериз в Алтайском крае

По кандидатурам партийного списка интриги добавило недавнее заявление секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергея Неверова о возможном создании единой территориальной группы (Кемеровская область, Алтайский край и Республика Алтай), которую возглавит губернатор Аман Тулеев. Своими наблюдениями о последних событиях в региональном «политцехе» с редактором ИА REGNUM (Алтайский край) Светланой Шаповаловой поделились как политологи, так и непосредственные участники предстоящей избирательной кампании.

Пока 45

Несмотря на завершение приема документов от желающих стать участниками предварительного голосования по выборам в Государственную думу, точное количество участников еще не обнародовано. И не стоит ссылаться на «последние данные официального сайта оргкомитета праймериз в Алтайском крае», где размещена информация о 45 участниках. Вот что заявил редакции ИА REGNUM руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов: «10 апреля был завершен прием документов от желающих стать участниками предварительного голосования по выборам в Государственную думу. Оргкомитет рассматривает все поступившие заявки в течение пяти дней, к 15 апреля мы сможем точно сказать, сколько участников прошли процедуру регистрации. Прием документов от потенциальных кандидатов предварительного голосования по выборам в Алтайское краевое Законодательное собрание продлен до 15 апреля».

Заметим, что список кандидатов уже претерпел изменения: 13 апреля единороссы официально уведомили о том, что пятеро участников, зарегистрированных ранее, сняли свои кандидатуры по собственному желанию. Это: Николай Белозеров, Дмитрий Жилинков, Сергей Никитин, Евгений Скоморохов и Павел Ярмаш. Исходя из заявления Бориса Трофимова, не исключено, что заявленный состав участников предварительного голосования — не окончательный.

Напомним, перед выборами все четыре одномандатных избирательных округа в Алтайском крае претерпели существенное изменения, их нарезали «лепестковым способом». С учетом рекомендаций ЦИК, городских избирателей объединили с сельскими. Поэтому жители Железнодорожного и Центрального района Барнаула, к примеру, обнаружат себя в одном округе с избирателями не только Белокурихи, но и с десятком других сельских территорий.

Несмотря на такое «размывание», Барнаульский округ пользуется наибольшей популярностью соискателей мандата: 14 человек. По нему проходят сразу несколько узнаваемых персон. Очевидно, что «социальному» вице-губернатору Даниилу Бессарабову и депутату Алтайского заксобрания, главврачу Алтайского онкодиспансера Александру Лазареву будут оппонировать двое «примкнувших» к единороссам кандидатов: известный оппозиционер-демократ Константин Емешин и председатель правления Межрегиональной общественной организации «Во славу Отечества» Андрей Нагайцев.

В Рубцовском округе из 8 человек самыми узнаваемыми являются Николай Герасименко (депутат-долгожитель Госдумы РФ — прим. ИА REGNUM) и скандальный активист-общественник Общероссийского народного фронта Валерий Горбунов (изобличитель порубок леса в Егорьевском районе — прим. ИА REGNUM).

Во втором по численности зарегистрированных кандидатов — Бийском одномандатном округе — из 10 человек наиболее узнаваемым является только один — действующий депутат Госдумы Александр Прокопьев. А самым малочисленным оказался Славгородский округ, но именно на него заявился действующий спикер Алтайского заксобрания Иван Лоор.

«Кто-то моложе, кто-то — опытнее»

Судя по всему, такой расклад организаторов предварительного голосования «Единой России» вполне устраивает. Во всяком случае, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов, комментируя происходящие процессы, заявил, что видит большую заинтересованность жителей Алтайского края.

«Основной принцип предварительного голосования — определить сильнейших. «Единая Россия» не только создала условия для внутрипартийной конкуренции, она пригласила к участию и беспартийных кандидатов. Реакция есть: на предварительное голосование и по выборам в Госдуму, и по выборам в АКЗС заявляются кандидаты, которые раньше были нашими политическими оппонентами (выполнив условие предварительного голосования — приостановив членство в другой политической партии). Я уже не раз говорил и повторю еще: на первом месте для нас — желание кандидата работать на благо жителей Алтайского края, и это — командная работа. У наших кандидатов разный политический и профессиональный опыт, кто-то моложе, кто-то — опытнее, но мы оказываем им равную консультационную помощь», — подчеркнул лидер алтайских единороссов Борис Трофимов.

Он также отметил, задача для всех кандидатов одна: «в честной и конкурентной борьбе заручиться доверием избирателей».

«У кого-то это получится лучше, а кто-то приобретет серьезный политический опыт. Участники предварительного голосования — это политический кадровый резерв, целеустремленный, мотивированный, готовый работать на развитие региона. Мы, безусловно, будем иметь их в виду. Чтобы не обострять отношения и договориться о единых правилах ведения кампании, все участники подпишут Меморандум об этических правилах. В нем они обязуются вести агитацию только честными методами и не выдвигаться в случае проигрыша на предварительном голосовании как самовыдвиженец или от других политических партий. Нам кажется, это справедливо. Если жители края выразили свое доверие другому кандидату — признай его победу и поддержи оппонента. В конце концов, мы все решаем одну общую задачу — вместе с губернатором, с партией, учитывая интересы жителей края, работать над развитием региона», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов.

Кстати, сам он тоже стал участником праймериз, выдвинул свою кандидатуру в Алтайское краевое Законодательное собрание.

«Алтайский край выбрал модель максимально открытого предварительного голосования по выборам в краевой парламент. Кандидатов будут выбирать жители, а не выборщики от партии. Не все регионы решились на это. Это говорит о том, что мы доверяем избирателям Алтайского края и утвердим их выбор — результаты предварительного голосования — без экивоков и недомолвок», — заявил Борис Трофимов.

«Служу России, а не партиям»

Как уже сообщалось, к единороссам на предстоящих выборах примкнули представители других политических партий. Помимо барнаульского справедливоросса Дмитрия Аганова и Анатолия Вытоптова, представляющего в Барнаульской городской думе РПР-ПАРНАС, стать депутатом Алтайского краевого законодательного Собрания (АКЗС) при помощи «Единой России» намерен и действующий депутат АКЗС, член фракции «Справедливая Россия» Алексей Разин. Общее же число участников предварительного голосования в краевой парламент на данный момент составляет уже 245 человек, но участвовать в дебатах им не обязательно. А вот те, кто решил идти и в Госдуму и в краевой парламент, весьма щепетильно отнеслись к своему участию в них.

Константин Емешин недоумевает, почему, согласно п. 11 ст. 25 Регламента предварительного голосования, он как участник «дебатов» должен обеспечить явку в зал не менее 20 своих сторонников?

«Это вообще удивительно — зачем сторонников? Они ведь уже и так за меня. Как и другие в зале — за своего кандидата. Мы-то надеялись, что в зал придут рядовые не определившиеся избиратели. Но оргкомитет облегчил себе работу — сами выдвигайтесь, сами заполняйте зал и разыгрывайте видимость дебатов. И это понятно, так как все технологии подводятся под то, что в Славгородском округе должен победить Лоор, в Барнаульском округе на праймеризе должен победить Бессарабов, в Бийском — Прокопьев, а в Рубцовском — Герасименко с Зобневым. А поскольку Герасименко одновременно победит по федеральной части списка, то, естественно, выйдет победителем в Рубцовском округе — Зобнев. А что, вполне технологично», — не удержался от критики Константин Емешин.

Общественнику Валерию Горбунову «досталось» от своих прежних коллег по КПРФ, которые рассчитывали на него в региональной избирательной кампании. За участие в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в Госдуму коммунисты отреклись от своего товарища. Как сообщает ИА «Банкфакс», зампредседателя кадровой комиссии реготделения КПРФ Иван Шевченко обратил внимание на странности в поведении эколога, которые обескуражили коммунистов: «Горбунов же уже взросленький — ну надо было как-то ориентироваться. Если хочешь выдвигаться от «Единой России» — триколор тебе в руки, но мы здесь при чем?»

Но сам опальный «коммунист» напомнил, что не предлагал свою кандидатуру КПРФ на выборы депутатов АКЗС, и что коммунисты сами его выдвинули, используя его популярность среди населения.

«Служил и служу России, а не партиям! Главное дело, а не партийные игры», — заявил Валерий Горбунов.

Условному Ивану Мордовину придется «конкурировать»

Конкурентность только на бумаге, — такое мнение по поводу предварительного голосования единороссов в Алтайском крае высказал ИА REGNUM координатор движения «Голос» в Алтайском крае Станислав Андрейчук.

«По праймериз в Алтайском крае пока можно всерьез комментировать только одномандатные госдумовские округа, поскольку ситуация с территориальной группой в партийном списке пока не ясна — Алтайский край могут объединить с Новосибирской областью или Кузбассом. В этом случае совсем не факт, что нашему региону вообще достанется проходное место в списках «Единой России», ведь за это место условному Ивану Мордовину придется «конкурировать» с Александром Карелиным или Аманом Тулеевым», — отметил эксперт.

Действительно, 12 апреля на официальном сайте «Единой России» появилась информация, что региональные списки «Единой России» на выборах в Госдуму могут возглавить глава Кемеровской области Аман Тулеев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко и руководитель Тюменской области Владимир Якушев.

«Решение принимать по региональным группам, количеству, по персоналиям будет Съезд. Но если у нас будет такая территориальная группа, как Кемеровская область, Алтайский край, республика Алтай, мы, конечно, будем обращаться к главе Кемеровской области Аману Тулееву, просить его возглавить эту группу и выносить это (предложение) на Съезд», — об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Сергей Неверов на пресс-конференции в ТАСС. По его мнению, авторитет и рейтинг поддержки Тулеева «бесспорны не только в Кемеровской области, но и в соседних регионах».

Что касается одномандатных округов, то с ними, по мнению координатора движения «Голос» в Алтайском крае Станислава Андрейчука, все более-менее уже ясно.

«Исключение пока составляет только 40-й Рубцовский округ. Там выдвинулся Николай Герасименко, давно занимающий кресло депутата Госдумы, чью кандидатуру не очень хочет видеть краевая администрация. Ему в противовес идет племянник первого секретаря алтайского крайкома КПРФ Сергея Юрченко — Виктор Зобнев, обладающий значительными финансовыми ресурсами и явно имеющий политические амбиции. На остальных округах список победителей праймериз уже ясен. В Славгородском округе пойдет председатель Законодательного собрания Иван Лоор, и на выборах он встретится с Александром Терентьевым — фактическим «владельцем» «Справедливой России» в Алтайском крае. По Бийскому округу будет выдвинут Александр Прокопьев, который как публичный политик выглядит слабо, но легко компенсирует это огромными финансовыми и медийными ресурсами. По Барнаульскому будет выдвинут вице-губернатор Даниил Бессарабов», — дал свой прогноз Станислав Андрейчук.

По его мнению, эта ситуация показывает, что заявленная конкурентность праймериз есть только на бумаге.

«Реальную конкуренцию среди представителей «Единой России» пока можно ожидать лишь на одном округе из четырех, на остальных троих кандидаты ясны — даже тотализатор организовать нельзя. Это стало следствием не столько нежелания партии допустить реальную конкуренцию (скорее, это нежелание краевой администрации), сколько реальным кадровым голодом, о котором уже не раз говорилось», — подчеркнул эксперт.

В пример Станислав Андрейчук привел Барнаульский округ.

«Еще в начале зимы обсуждалась кандидатура Бессарабова в качестве оппонента известному федеральному политику Владимиру Рыжкову, который также намерен идти по этой территории. Бессарабов изначально считался слабой кандидатурой — у него плохой бэк-граунд не только из-за проваленной социальной политики, но и из-за того, что он до сих пор воспринимается как «золотой сынок» известного и влиятельного папы, определившего его на «теплое место». Поэтому ему долго пытались найти замену. Планировался даже такой тяжеловес, как Борис Трофимов, но, как оказалось, никто не соглашается сегодня идти в Госдуму, причем на сложном округе, где есть большие шансы проиграть», — считает Станислав Андрейчук.

Тулеев как паровоз

Секретарь бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» Владислав Вакаев известие о возможном слиянии группы из трех регионов во главе с кемеровским губернатором Аманом Тулеевым тоже расценил как свидетельство кадрового голода единороссов.

«Это будет сильный ход. Тулеев — человек, пользующийся большим авторитетом не только в Кузбассе, но и в соседних регионах. Но я бы хотел заострить внимание на другом аспекте. Принятие подобного решения косвенно подтверждает катастрофическую ситуацию для алтайских единороссов. Их рейтинг в регионе падает настолько стремительно, что к сентябрю может привести партию власти к полному провалу — по каменскому сценарию (Речь идет о выборах представительных органов в Камне-на-Оби и Раменском районе в марте 2016 года. Представителям партии «Единая Россия» досталось всего 8 мандатов, тогда как «Справедливая Россия» заполучила 31 мандат из 40 возможных — прим. ИА REGNUM). И федеральный центр был вынужден в пожарном порядке искать «паровоз», способный если не вытащить ЕР из «электоральной ямы», то хотя бы притормозить это падение. Внутри региона таких людей, похоже, не нашлось. Это приговор для алтайских единороссов, не сумевших взрастить в своих рядах по-настоящему популярных и сильных политиков. Жуткий кадровый голод показал и первый этап праймериз — он не дал никаких новых значимых и ярких фигур», — считает Владислав Вакаев.

Кстати, по наблюдениям координатора движения «Голос» в Алтайском крае Станислава Андрейчука, ситуация, сложившаяся накануне выборов в Алтайском крае, отличается от других регионов. «Например, в Пермском крае никакой конкуренции не просматривается — все кандидаты расставляются губернатором. А вот в Иркутской области, которая в прошлом году удивила победой коммуниста на губернаторских выборах, есть и внутрипартийная конкуренция. Впрочем, там всегда была борьба элит», — напомнил Андрейчук.

И все же окончательное решение о том, кто из губернаторов возглавит региональные списки, единороссы примут на съезде своей партии, который запланирован на начало июня. По словам Сергея Неверова, «Единая Россия» планирует создать 35−40 региональных групп.

Напомним, что этот представительный единоросс тоже пришел в Госдуму «паровозом» — выдвинулся по списку «Единой России» от Алтайского края, хотя в крае никогда не жил и не работал. Теперь же решил пойти на выборы в парламент от Смоленской области. Своё решение вице-спикер госдумы мотивировал тем, что Смоленская область ему хорошо знакома: ранее он курировал там выборы в областную думу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года жители Алтайского края будут выбирать не только депутатов в Госдуму РФ, но и в Алтайское краевое законодательное собрание. Половину парламентариев выберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.

Прием заявлений на участие в предварительном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов начался 15 февраля. Само голосование пройдет 22 мая. Требования к участникам предварительного голосования по выборам в АКЗС будут аналогичны требованиям по Государственной думе: отсутствие судимости, зарубежных активов и активного членства в другой партии.

Еще одно обязательное условие — кандидатами могут быть только жители Алтайского края старше 21 года.