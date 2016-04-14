Калуга, 14 апреля, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Министерство культуры Российской Федерации выделило Калужской области субсидии на развитие учреждений культуры области в 2016 году. Общая сумма составила 2 441 486,7 рублей.

kaluga-music.ru Значительная сумма предусмотрена на обновление материально-технической базы учреждений культуры

Как сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отраслевом ведомстве, средства будут распределены между муниципальными образованиями региона на конкурсной основе.

Так, 667 010 рублей будут израсходованы на создание библиотек. В предварительном конкурсном отборе при подготовке заявок на получение субсидии принимали участие сельская библиотека в селе Тарутино Жуковского района и сельская библиотека в селе Закрутое Куйбышевского района.

Часть средств в размере 650 326 рублей пойдет на покупку музыкальных инструментов для сельских школ искусств.

Наиболее значительная сумма в размере 1 124 150 рублей предусмотрена на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования учреждениями культуры.